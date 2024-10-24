У матери Моргенштерна* нашли многомиллионные долги

Матери рэпера Алишера Моргенштерна* Марине Моргенштерн нечем закрыть долги в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, приставы не смогли взыскать с нее свыше 3 млн рублей.

26 лет назад Моргенштерн зарегистрировала в Уфе компанию «Николь», к которой в 2015 году возникли вопросы. В суд на фирму подало управление административными зданиями Башкортостана из-за того — организация не выплачивала аренду. В результате мать рэпера обязали заплатить 3 млн 74 тысячи 540 рублей, а с учетом штрафов и сборов сумма превысила 3 млн 182 тысячи рублей.

© соцсети

Уже 8 лет женщина не может выплатить задолженность. В 2021 году приставы заявили, что не могут установить местонахождение Моргенштерн. До этого погасить задолженность не удавалось из-за отсутствия у фирмы какого-либо имущества, которое можно обратить в счет долга. Параллельно с этим женщина второй раз вышла замуж и переехала в Испанию, бросив долги в РФ. В 2023 году исполнительное производство закрыли, а фирму ликвидировали.

Моргенштерн* уехал из России еще до начала спецоперации — после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант может быть связан с торговлей наркотиками. С 6 мая 2022 года музыкант был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом