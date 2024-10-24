Девушка Лиама Пейна раскрыла содержание его последнего письма

Фанаты One Direction, как и его близкие, продолжают оплакивать покойного артиста. Непросто приходится и его девушке Кейт Кэссиди, которую даже затравили после случившегося. Дело в том, что модель уехала из Буэнос-Айреса за несколько дней до гибели Лиама Пейна — в Сети считают, что такое решение связано с серьезной ссорой. Однако позже она объяснила: они с бойфрендом планировали провести в отпуске пять дней, но путешествие затянулось на две недели.

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«Я ненавижу долго находиться на одном месте, и мне нужно было вернуться домой», — говорила она.

Как бы там ни было, Кейт, очевидно, не находит себе места. Она продолжает публиковать трогательные посты, посвященные артисту. Накануне она поделилась серией фотографий с Лиамом и раскрыла, что он хочет жениться на ней в следующем году. Модель рассказала, что за несколько недель до гибели артист вручил ей записку, которую просил не открывать.

«Лиам, я знаю, что мы будем вместе навсегда, но не так, как мы планировали. Ты всегда будешь со мной. Ты мой ангел-хранитель», — обратилась к возлюбленному Кейт.

Напомним, что певец погиб от травм, полученных в результате падения с третьего этажа. В ходе расследования выяснилось, что музыкант был без сознания, а токсикологический анализ показал: незадолго до смерти он принял целый коктейль из запрещенных веществ.