Гуфа задержали в Подмосковье

Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) задержали в подмосковной Апрелевке после драки с братом девушки, к которой он якобы приставал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, инцидент произошел рано утром. Девушка не стала терпеть домогательств рэпера и позвала своего родственника. Мужчины сцепились и в ходе драки Долматов ударил оппонента в ухо, а также повредил руку.

Пострадавший снял побои и написал заявление на Гуфа. Их доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Отмечается, что в отделе рэпер матерился сразу и на русском, и на английском, а потерпевший жаловался на то, что ему плохо и у него болит ухо. После беседы Гуфа отпустили из отделения.

Ранее СМИ сообщали, что Долматов будет выплачивать бывшей супруге блогеру Айзе-Лилуне Ай крупную сумму алиментов на 14-летнего сына. Стороны подписали мировое соглашение в октябре.