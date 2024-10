The Weeknd представил новую песню на концерте в Австралии

R&B-певец The Weeknd показал на своем концерте в Сиднее неизданный танцевальный трек. Новая композиция, предположительно получившая название Open Hearts, войдет в его грядущий альбом Hurry Up Tomorrow. Лонгплей завершит трилогию исполнителя, начавшуюся с пластинок After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

Новая песня The Weeknd посвящена любви и первому этапу взаимоотношений, когда люди только начинают открываться друг другу: «Падшие ангелы зовут меня по имени. Но то, что ты говоришь, помогает мне прожить еще один день. С чего мне начать, когда я открою свое сердце? Снова влюбляться никогда не бывает легко».

В припеве можно услышать типичные для артиста электронные танцевальные ритмы, пишет NME.

До этого The Weeknd совместно с Playboi Carti официально выпустил трек Timeless (2024), в котором музыканты затронули тему восхождения к успеху.