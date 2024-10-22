К сыну Валерии подали иск

Иск к предпринимателю, сыну певицы Валерии Арсению Шульгину поступил к мировому судье судебного участка №267 района Южнопортовый от Александры Прокофьевой на сумму 50 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Истец Александра Прокофьева утверждает, что ошибочно перевела ответчику Арсению Шульгину 50 тыс. рублей, в связи с чем он необоснованно обогатился. Так как просьбу о возврате денежных средств Арсений оставил без ответа, Александра обратилась в суд", - сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что в настоящее время вопрос о принятии иска к производству пока не разрешен.

ФИО истца полностью совпадает с ФИО актрисы Александры Прокофьевой.