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В суд поступил иск к Арсению Шульгину

Иск к предпринимателю, сыну певицы Валерии Арсению Шульгину поступил к мировому судье судебного участка №267 района Южнопортовый от Александры Прокофьевой на сумму 50 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

К сыну Валерии подали иск
© РИА Новости
"Истец Александра Прокофьева утверждает, что ошибочно перевела ответчику Арсению Шульгину 50 тыс. рублей, в связи с чем он необоснованно обогатился. Так как просьбу о возврате денежных средств Арсений оставил без ответа, Александра обратилась в суд", - сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что в настоящее время вопрос о принятии иска к производству пока не разрешен.

ФИО истца полностью совпадает с ФИО актрисы Александры Прокофьевой.

Шоу-бизнес
Александра Прокофьева
Арсений Шульгин
Валерия
Москва