Глюкоза прокомментировала задержание в аэропорту

Певица Глюкоза прокомментировала свое задержание в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам Глюкозы, она прилетела со съемок в Санкт-Петербурге, однако по прибытию ее ждали сотрудники полиции. Они попросили певицу пройти в отделение и сдать анализы, однако Глюкоза отказалась это делать без адвоката. При этом Глюкоза считает, что сотрудники полиции «все спланировали».

После того, как к Глюкозе приехал адвокат, полицейские объяснили причину задержания — ее подозревают в употреблении наркотических веществ (статья 6.9 КОАП РФ). В ответ на это певица заявила, что ничего не употребляла, однако сдавать анализы отказалась. После этого девушку увезли в суд, где Глюкозе был выписан штраф.

Помимо этого в сеть также попало видео задержания, снятое самой Глюкозой. На нем можно увидеть несколько человек в штатском, которые просят певицу проследовать за ними в отделение. В ответ Глюкоза просит их показать документы и представиться, однако те отказываются это делать, пока идет съемка. Отказ был аргументирован тем, что они являются оперативными сотрудниками.

Глюк'oZа угодила в новый скандал

Позже певица также рассказала, что в момент задержания она была трезва и в полностью адекватном состоянии. По ее словам, действия полиции являются «заказом от того, кто хочет ее уничтожить». При этом Глюкоза добавила, что ее подписчики знают этого человека.