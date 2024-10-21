Умер фронтмен группы Iron Maiden Пол Ди'Анно

Бывший вокалист группы Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила его семья.

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Артист умер у себя дома в британском городе Солсбери, Уилтшир, передает Daily Mail. Причины смерти не уточняются.

— От имени его семьи Conquest Music с прискорбием подтверждает смерть Пола Эндрюса, известного как Пол Ди'Анно, — говорится в сообщении.

Ранее он говорил, что у него есть проблемы с наркотиками. По словам музыканта, зависимость от запрещенных веществ была настолько сильной, что он «делал это без остановки, 24 часа в сутки, каждый день».

Именно по этой причине он и покинул группу.

Пол Ди'Анно родился в 1958 году в Чингфорде, который находится в Восточном Лондоне. Мужчина был известен как фронтмен Iron Maiden с 1978 по 1981 год. После его ухода из группы в 1981 году Ди'Анно продолжил свою карьеру с Battlezone и Killers, он также записывал сольные альбомы.

У музыканта были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он почти постоянно находится в инвалидном кресле. Несмотря на это, начиная с 2023 года он дал более 100 концертов.