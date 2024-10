Леди Гага раскрыла дату релиза сингла Disease и опубликовала его текст

Вероятно, песня войдет в предстоящий альбом звезды, выход которого ожидается в феврале 2025-го.

© go.zvuk.com

На сайте gagadisease.com также можно увидеть строчку из композиции на черном фоне: «I could play the doctor» (с англ. «Я могла бы сыграть доктора»). Если ввести эту строчку как URL-адрес icouldplaythedoctor.com, появляется следующая строка: «I can cure your disease» (с англ. «Я могла бы вылечить твою болезнь») и так далее до конца припева (или куплета).

Ранее Леди Гага представила альбом Harlequin, сопровождающий недавний фильм «Джокер. Безумие на двоих», где артистка сыграла персонажа Харли Квинн. Подробнее о релизе — в нашем материале.