Сергей Шнуров развелся с супругой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и Ольга Абрамова развелись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталью Фенюк.

Адвокат указала на отсутствие споров об имуществе и детях между бывшими супругами. Как отмечается, заседание состоялось в мировом суде. Вступление решения о расторжении брака ожидается через месяц, указала Фенюк.

В конце сентября СМИ сообщили, что четвертая супруга Шнурова подала на развод. Лидер группы «Ленинград» прожил в браке с 33-летней Ольгой шесть лет. Утверждалось, что соответствующий иск она подала 16 сентября.

Сегодня Telegram-канал Shot сообщил, что певица Анна Седокова разводится с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Отмечалось, что исполнительница подала заявление в мировой суд — его зарегистрировали в прошлую среду. Канал подчеркнул, что в последнее время экс-участница «ВИА Гра» жила с мужем в разных городах, а в их отношениях, по словам Седоковой, было «все сложно».