Против P.Diddy подали шесть новых исков

Против американского рэпера Diddy (Шон Комбс) поданы шесть новых исков. Как сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, в них впервые звучат обвинения в адрес других неназванных знаменитостей, которые присутствовали на его скандальных «белых вечеринках».

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Иски подали шесть человек — трое женщин и трое мужчин. Одна из истиц утверждает, что в 2000 году, когда ей было всего 13 лет, ее пригласили на вечеринку Комбса в Нью-Йорке. Там она выпила напиток, после которого подростка стало клонить в сон. Тогда она уединилась в одной из комнат — позднее в нее зашел рэпер и еще двое неназванных звезд. Пострадавшая подверглась насилию как со стороны Diddy, так и одного из его гостей.

Напомним, что Diddy обвиняют в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предположительно, преступления совершены в период между 2000 и 2022 годах на скандально известных вечеринках рэпера, которые посещали различные знаменитости. Всего обвинения выдвинули 120 человек, а возраст жертв начинается от 9 лет и заканчивается 38 годами.

Недавно против Комбса выдвинула обвинения Эшли Пархэм: девушка заявила, что в 2018 году он изнасиловал ее пультом после того, как она высказалась о возможной причастности Diddy к убийству музыканта Тупака Шакура. Кроме того, рэпер угрожал ей ножом и обещал сделать из ее лица «улыбку Глазго» — разрезать щеки от уголков рта до ушей.