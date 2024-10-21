Стали известны подробности о разводе Анны Седоковой с третьим мужем

Певица Анна Седокова решила разводиться с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой в России, чтобы не делиться с ним имуществом и деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Седокова и Тимма заключали брак в США, однако расторгать отношения там не выгодно для исполнительницы: ее могут обязать отдать супругу часть недвижимости и средств. В России же все более предсказуемо: имущество поделят пополам, а сумма алиментов составит от четверти доходов. Их певица может потребовать от баскетболиста, если он усыновил двух детей от ее предыдущих отношений. Отмечается, что в Москве Седокова имеет элитную квартиру в центре, а у Тиммы недвижимости в стране нет.

Напомним, что Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Для певицы это стал третий брак, для спортсмена — второй. Совместных детей они не завели. Заявление о разводе бывшая участница «ВИА Гры» подала на прошлой неделе. В соцсетях он заявляла, что в отношениях с Тиммой у нее «все сложно». Баскетболист же заявлял, что супруга «все» поменяла «на деньги».