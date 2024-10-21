Группа «Би-2» оставила в России компанию с миллионными долгами

Группа «Би-2» не ликвидировала компанию в России и задолжала уже 8 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Группа покинула Россию летом 2022 года. После ряда негативных высказываний о России фронтмена группы Егора Бортника*, известного как Лева «Би-2», признали иноагентом. Несколько участников коллектива подали документы на гражданство Молдавии, получили его и встретились в Кишиневе с президентом Майей Санду, чтобы поблагодарить.

При этом в России до сих пор не ликвидирована компания «Би-2». За свой последний год в России рокеры заработали 23 млн рублей, однако сейчас их ООО «ушло в минус на 8 млн рублей», отмечает канал.

В настоящее время музыканты живут на доход с выступлений в ЕС и Великобритании, у них запланировано 16 концертов.

Напомним, что фронтмены группы Лева* и Шура (настоящее имя Александр Уман) являются гражданами Израиля. У Александра Умана также есть австралийский паспорт.

*признан в России иностранным агентом