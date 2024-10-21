Гуф стал амбассадором наркоклиники

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) стал амбассадором федеральной сети наркологических клиник «Свобода». Он принял участие в открытии нового филиала и рассказал основателю сети Антону Соколову о своем пути избавления от зависимости. Интервью музыканта опубликовали на Rutube.

Долматов отметил, что его детство прошло в среде, где наркотики употребляли большинство сверстников, а также люди, которые казались для будущего рэпера авторитетными взрослыми. Сейчас этих людей уже нет в живых. Путь музыканта к излечению начались с принятия факта своей зависимости. Гуф неоднократно ложился в реабилитационные центры с жесткими методами лечения, но понял, что подобное помогает ненадолго. Со временем рэпер осознал, что ключевой фактор в борьбе с зависимостью — это человеческое отношение.

«Я очень ценю наркоцентры, где пациентов не вгоняют в стресс, а заботятся о них, "любят" и хотят им помочь. Если человек проводит в рехабе 90 дней, он выходит на улицу будто бы голый, и его первая мысль — надо пойти успокоиться, то есть, употребить наркотик», — подчеркнул рэпер.

Сам Соколов считает, что держать пациентов на привязи — неэффективный и устаревший способ борьбы с наркозависимостью. Врач утверждает, что давно борется с «черными рехабами» в России.