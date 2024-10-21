Волочкова намерена подать новый иск против Пенсионного фонда

Бывшая балерина Анастасия Волочкова планирует подать новый иск по поводу своей пенсии, поскольку ее стаж солистки балета вдвое больше необходимого, но работодатели якобы выдали ей фальсифицированную трудовую книжку.

По закону, балерина может претендовать на пенсию после 15 лет стажа. Волочкова утверждает, что ее стаж как солистки балета превышает этот срок в два раза, однако из-за утраты документов и злоупотреблений со стороны работодателей, она лишена возможности доказать это в суде, передает РИА «Новости».

Волочкова заявляет, что ее адвокаты уже работают над новым иском. Она подчеркнула, что намерена бороться за справедливость и восстановление своих прав на пенсию. «Это очень несправедливо», – отметила артистка, добавив, что скоро официально объявит о подаче нового иска.

В 2021 году Волочкова намеревалась судиться с Большим театром из-за ее увольнения в 2003 году. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска Волочковой к Большому театру о выплате зарплаты за 17 лет и взыскании 200 млн рублей морального ущерба.

Кроме того, Мещанский суд Москвы в 2024 году оставил без рассмотрения иск Волочковой к Пенсионному фонду.