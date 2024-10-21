«Этот брак уже изжил себя»: Анна Седокова подала на развод

Певица Анна Седокова официально подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщают СМИ, звезда эстрады обратилась в суд 16 октября. Согласно правилам, у супругов еще есть один месяц на примирение.

Слухи о проблемах в семье Анны Седоковой ходили уже давно. Артистка не один раз делилась с подписчиками переживаниями об отношениях с Тиммой .

«Оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот это брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый», — приводит слова бывшей солистки группы «ВИА Гра» Газета.Ru.

Седокова вышла замуж за Яниса Тимму в 2020 года. Общих детей у пары нет. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Кадры из жизни вновь свободной артистки — в галерее «Рамблера».