На концерте Козловского в Лондоне прозвучал украинский лозунг

На музыкальном моноспектакле FRANK российского актера Данилы Козловского в Лондоне прозвучал украинский националистический лозунг. Во время концерта, который прошел 20 октября в The Clapham Grand, один из зрителей выкрикнул фразу, но не получил поддержки: ни другие зрители, ни сам артист никак не отреагировали на провокацию, передает корреспондент NEWS.ru.

Отмечается, что зал был полный. Стоимость билетов на выступление Козловского варьировалась от £39 (около 5000 рублей) до £165 (около 21 000 рублей). На шоу артист исполнял песни российских композиторов, а также американского певца Фрэнка Синатры, в честь которого называется спектакль.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал, что в России Козловский попал в серый список актеров. По его словам, с этим связано то, что артист не снимается в новых российских проектах. Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что режиссеры не хотят угодить в скандал из-за работы с Козловским. Он подчеркнул, что негласные списки с актерами и музыкантами, с которыми лучше не работать, действительно существуют.

В июле певица Алла Пугачева посетила спектакль актера Данилы Козловского в Латвии. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она назвала мероприятие праздником души и таланта. Поклонники тем временем обратили внимание на одежду исполнительницы. Она выбрала черные кожаные лосины и белую рубашку с галстуком. После спектакля Пугачеву пустили за кулисы.