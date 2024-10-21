Актер Николас Кейдж появился на публике с 29-летней женой Рико Шибатой

Голливудский актер Николас Кейдж впервые за долгое время вышел в свет с женой Рикой Шибатой, которая младше него на 31 год. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 60-летний Николас Кейдж и 29-летняя Рико Шибата посетили кинофестиваль в Ньюпорт-Бич 20 октября. Голливудский актер появился на мероприятии в черной рубашке с цветочным принтом, белом пиджаке, брюках и туфлях. Супруга артиста позировала перед фотографами в черном мини-платье с бархатным верхом и ботильонах на каблуках в тон. Она дополнила наряд массивными золотыми серьгами и сумкой на плечо Chanel. Рико распустила волосы и сделала макияж с красной помадой. Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в 2019 году во время съемок актера в Токио. Предложение своей невесте голливудский актер сделал в разгар пандемии коронавируса по FaceTime. В феврале 2021 года влюбленные поженились. Звезды не стали устраивать пышное торжество, а провели "очень маленькую церемонию в отеле Wynn в Лас-Вегасе". Спустя год у Николаса Кейджа и Рико Шибаты родилась дочь. Они назвали ее Августа Франческа Коппола Кейдж.