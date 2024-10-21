Анна Седокова подала на развод с третьим мужем

Певица Анна Седокова разводится с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница подала заявление в мировой суд — его зарегистрировали в прошлую среду, 16 октября.

Канал отмечает, что в последнее время экс-участница «ВИА Гра» жила с мужем в разных городах, а в их отношениях, по словам Седоковой, было «все сложно». Супруги расставались неоднократно, но после сходились, однако в этот раз приняли окончательное решение.

Тимма также в соцсетях комментировал свои отношения с супругой. В одной из публикаций он заявил, что больше не верит «ни единому слову» Седоковой.

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«Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — добавлял баскетболист.

Напомним, что Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Детей у пары нет. Для певицы это уже третий брак — с 2004 по 2006 год она была замужем за футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, а с 2011 по 2013 год — за бизнесменом Максимом Чернявским. Для баскетболиста это был второй брак — до этого он был женат на Сане Тимме.