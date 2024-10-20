Муж Булановой закрывает часть  бизнеса

Супруг Татьяны Булановой, Валерий Руднев, сворачивает бизнес. На бывшего теннисиста открыто несколько исполнительных производств. От этом стало известно еще весной, с той поры долги не выплачены, а сумма их увеличилась.

Как пишет «Комсомольская Правда», на сайте судебных приставов на Валерия Руднева по-прежнему «висят» долги. Самый крупный долг – 8,9 миллиона рублей. Есть и более мелкие и даже пара штрафов ГИБДД.

Есть к Рудневу претензии и у Федеральной налоговой службы. На супруге Булановой числится несколько фирм. В частности, это ООО «ББ-Галерея», которая занимается точками питания в Санкт-Петербурге. Здесь Руднев не выплатил налоги за свою предпринимательскую деятельность и теперь должен 805 тысяч рублей. Фирма проходит процесс исключения из ЕГРЮЛ. Что подразумевает ликвидацию.

Вторая компания ООО «МЯСНИЦКАЯ-ББ», где Руднев не единственный учредитель, налоги платит исправно. Под этим юридическим лицом открыт ряд ресторанов.

Сама Татьяна отказалась комментировать информацию о долгах

своего супруга. Она не стала отвечать на соответствующий вопрос KP.RU, а также попросила больше не беспокоить ее по этому поводу.