Стало известно, какой памятник Гурцкая поставила покойному супругу

Петр Кучеренко, супруг Диана Гурцкой, скоропостижно скончался в прошлом году. Ему было всего 46 лет. Кучеренко похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Сейчас на могиле супруга певицы завершается установка мемориала. Это сооружение сильно выделяется на фоне других захоронений и напоминает здание с колоннами, пишет СтарХит

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Несмотря на то, что в строительстве еще не поставлена точка, могила Кучеренко ухожена и окружена цветами в вазах. Видно, что за ней тщательно ухаживают.

Напомним: Петр Кучеренко в составе российской делегации возвращался из командировки на Кубу. В полете ему стало плохо, пилот экстренно посадил лайнер в Минеральных Водах. Врачи поднялись на борт и пытались реанимировать Кучеренко, однако спасти его не удалось