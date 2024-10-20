Лазарев на концерте удивил зрителей опасным трюком

Сергей Лазарев шоу «Я не боюсь» представил зрителям еще два года назад. Но с каждым показом в этом музыкальном представлении появляется что-то новое.

На этот раз 11 тысяч зрителей – билеты на концерт были распроданы полностью еще два месяца назад – смогли увидеть, как Лазарев исполняет композицию «Я не боюсь», стоя без страховки на прозрачной стеклянной платформе, которая парила над залом. Как пишет «Комсомольская Правда», толпа буквально ахнула.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил гонорар певца Сергея Лазарева.

По данным Дворцова, бывший участник группы Smash получает внушительные гонорары за корпоративные и частные выступления.