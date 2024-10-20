Пригожин объяснил суть иска к сыну Валерии

Валентин Демчук, строительный магнат, подал иск к младшему сыну певицы Валерии Арсению Шульгину о взыскании долга. Дело рассматривает Тверской суд столицы; было уже несколько заседаний, ближайшее намечено на 28 ноября.

СМИ сообщают, что долг составляет более 587 тысяч долларов. Как пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на источники, в сентябре 2018 года Демчук якобы выдал 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Тот должен был вернуть деньги через неделю плюс 5% от суммы. Арсений Шульгин предположительно вернул только 58 тысяч долларов.

Через 4 года, в августе 2022 года, Демчук «вспомнил» о долге и заключил с Арсением договор процентного займа. Шульгин должен вернуть долг, плюс огромные проценты и неустойку. Позже представители Демчука обратились в суд, ряд заседаний уже состоялся. Предположительно, будет заключено мировое соглашение, в результате которого Валентин Демчук сможет легализовать большую сумму.

Пригожин ответил журналистам, что узнал об этой ситуации только из СМИ. Он рассказал, что Демчук - отец одноклассника Арсения.

«Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет. И прислал копию мирового соглашения. Они с Арсением обо всем мирно договорились», - сказал продюсер.

Пригожин не понимает, зачем нужно было подавать в суд, если заемщик и заимодатель обо всем договорились.

«Он сказал, что это не он подал, а его юристы. Сам Демчук и вся его семья живет за границей. Их нет в России. Возможно, он решил легализовать долг через суд. Но это только предположение. Вообще странно получается, Демчук деньги дал в 2018 году и только сейчас об этом вспомнил. Я выясняю… С Арсением еще не успел поговорить», - резюмировал продюсер.

Арсений Шульгин родился во втором браке Валерии — с композитором Александром Шульгиным. Ему 25 лет, женат, есть дочь.

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