Мамаева все еще судится с экс-мужем за недвижимость

Алана Мамаева в микроблоге саркастически высказалась по поводу разговоров о том, что ее бывший супруг, Павел Мамаев, отдал ей квартиру в Москве после развода.

Мамаева объяснила, что до сих пор судится с Павлом за совместно нажитую недвижимость, пишет gazeta.ru.

В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у бывшей супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Павел должен был отдавать на содержание их общей дочери треть своей заработной платы, но сумма была уменьшена вдвое.

По словам модели, спортсмен выплачивает на ребенка всего 11 095 рублей в месяц. При этом 1 сентября 2024 года Мамаев подарил новой жене Надежде Санько за рождение сына лимитированный внедорожник Mercedes-AMG G 63 в специальном исполнении Grand Edition.

Мамаева не раз жаловалась, что ее бывший муж, футболист Павел Мамаев, не поддерживает связь с дочерью Алисой. Жена спортсмена Надежда Санько опубликовала личную переписку Алисы и Павла, в которой девочка отвечает на сообщения односложно и невежливо.

Мамаева заявила, что такое поведение ее дочери неудивительно. Она заявила, что Алиса обижена на отца. Модель напомнила, что футболист пытается у них «отжать» единственное жилье, платит алименты в 11 тысяч рублей и отказался от ее сына Алекса через суд.