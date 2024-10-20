Панайотов поделился заветной мечтой

Александр Панайотов в эфире проекта «В теме» на YouTube-канале БелТА рассказал, что у него есть заветная мечта. Певец хотел бы иметь пятерых детей. Панайотов уже семь лет как женат на журналистке Екатерине Кореневой, но детей у пары пока нет.

«Я бы очень хотел много-много-много детей и работаю в этом направлении», — признался Панайотов.

Александр высказался также по теме широко обсуждаемого законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри в России. Он не очень понимает, как загнать в жесткие рамки тему деторождения, пишут news.ru.

«У меня тоже нет ребенка. Не потому, что не хотим, а, может быть, как-то не получается или по физическим показателям есть сложности. У каждого свои проблемы, свой повод. Как это регулировать?» — заявил певец.

При этом сам Панайотов движение чайлдфри не поддерживает.

Ранее певец Александр Панайотов дал напутствие молодым артистам на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

По словам Панайотова, у артиста должна быть образовательная база - не обязательно академическое, консерваторское образование.