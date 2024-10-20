Болгар рассказала новые подробности про «нехорошее поведение» Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. Против предпринимателя также возбуждено дело о насилии над детьми. Об этом рассказала Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей Дурова.

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«Правда в том, что Павел Дуров был лишен родительских прав Женевским трибуналом после всестороннего расследования, проведенного органами по защите детей», — написала Болгар в на своей странице Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она подтвердила, что против него заведены дела за неуплату алиментов и насилие над детьми. Также она заявила, что не тратит на себя деньги, которые предназначаются для детей.

Ирина Болгар утверждала, что Дуров оставил ее и троих детей без материальной поддержки. Ранее основатель Telegram выплачивал ей шесть миллионов швейцарских франков в год на алименты. Болгар также обратилась в суд с просьбой о выплате алиментов на сумму 124 миллионов швейцарских франков.