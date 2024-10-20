Стриженова обнародовала семейную тайну

Екатерина Стриженова в микроблоге поделилась личными воспоминаниями давних лет.

«Съездили в подмосковный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где 37 лет назад мы обвенчались. Там идет реставрация полным ходом. Мы нашли отца Валериана, который тогда проводил наш обряд. Ему сейчас 87 лет, он нас помнит, взяли благословение. Той далекой осенью дело было ночью, тайно, торжественно, вокруг лежал снег… Нас обвенчали ровно за неделю до СВАДЬБЫ».

Журналисты «Комсомольской Правды» предположили, что место «тайного венчания» - Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово Московской области. Дата венчания - 18 октября 1987 года. А 25 октября состоялась официальная церемония в ЗАГСе.

В апреле у пары родилась дочь, которую назвали Анастасией. Сейчас у нее уже трое собственных детей.

Поклонники дружно желают счастья чете Стриженовых. Правда, некоторые отметили, что их случай – исключение, поскольку священники проводят обряд венчания только после предъявления свидетельства о браке.

Екатерина и Александр познакомились в очень юном возрасте — обоим было всего по четырнадцать лет, когда они начали вместе сниматься в фильме «Лидер» режиссера Бориса Дурова. Правда, позднее Александр рассказал, уже тогда у них началось чуть ли не совместное ведение хозяйства: ребята объединили суточные и вместе решали, что покупать. Они поженились, как только обоим исполнилось по восемнадцать лет