Шаляпин выступил в поддержку Ивлеевой

Прохор Шаляпин в микроблоге написал, что Настя Ивлеева все осознала, очень изменилась и ее необходимо простить и поддержать. Певец и блогер встретились случайно, путешествуя по Америке, и Прохор был удивлен, что Настя «абсолютно нормальный человек».

Исполнитель выложил совместное фото.

«C классной, доброй и абсолютно нормальной девушкой Настей Ивлеевой, которой, хочу напомнить, еще не очень-то и много лет, в отличие от наших старших коллег — им, в итоге, все сошло с рук после того самого вечера и не только… Настя все осознала и очень изменилась, хочу искренне ее поддержать и попросить об этом вас, дорогие мои! Увидев ее своими глазами и пообщавшись лично, я в корне изменил свое мнение, и прошу вас поверить мне!» — написал Шаляпин.

Ивлеева в Телеграм-канале поблагодарила Прохора, пишет 5 Канал.

«Прохор, мы на одной волне, оказывается! Спасибо за теплые слова и за позитивно проведенное время вместе! Ты — легенда!» — отметила блогер.

Ранее Ксения Собчак объяснила, что поддержала Ивлееву в сложный период. Телеведущая добавила, что многие участники «голой» вечеринки никогда больше не позвонили Насте после скандала.