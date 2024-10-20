Шаляпин выступил в поддержку Ивлеевой
Прохор Шаляпин в микроблоге написал, что Настя Ивлеева все осознала, очень изменилась и ее необходимо простить и поддержать. Певец и блогер встретились случайно, путешествуя по Америке, и Прохор был удивлен, что Настя «абсолютно нормальный человек».
Исполнитель выложил совместное фото.
«C классной, доброй и абсолютно нормальной девушкой Настей Ивлеевой, которой, хочу напомнить, еще не очень-то и много лет, в отличие от наших старших коллег — им, в итоге, все сошло с рук после того самого вечера и не только… Настя все осознала и очень изменилась, хочу искренне ее поддержать и попросить об этом вас, дорогие мои! Увидев ее своими глазами и пообщавшись лично, я в корне изменил свое мнение, и прошу вас поверить мне!» — написал Шаляпин.
Ивлеева в Телеграм-канале поблагодарила Прохора, пишет 5 Канал.
«Прохор, мы на одной волне, оказывается! Спасибо за теплые слова и за позитивно проведенное время вместе! Ты — легенда!» — отметила блогер.
Ранее Ксения Собчак объяснила, что поддержала Ивлееву в сложный период. Телеведущая добавила, что многие участники «голой» вечеринки никогда больше не позвонили Насте после скандала.
«Я никогда не буду таким человеком, так как со мной так тоже часто поступали…на мою дружескую поддержку можешь всегда рассчитывать», — отметила Собчак.