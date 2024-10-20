Газманов раскрыл секрет прекрасной физической формы

Олег Газманов в 73 года прекрасно выглядит. Поддерживать форму и удивлять поклонников атлетическим телосложением ему помогает спорт, которым он занимается уже не один десяток лет.

Каждое утро Газманов начинает с зарядки. Он делает дыхательную гимнастику, а также базовый комплекс упражнений. К примеру, он делает столько отжиманий, сколько ему лет, пишет издание vokrug.tv.

«Это меня стимулирует к тому, чтобы каждый день делать физические упражнения. Чтобы один раз прибавить отжиманий в год, нужно каждый день это делать. Я отжимаюсь сколько раз, сколько мне лет за один подход», - рассказал певец в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Спорт особенно важен, когда график работы – гастрольный.

«Я не высыпаюсь, я мучаюсь в перелетах, концерты постоянные. Нерегулярно питаюсь, питаюсь, когда уже поздно или рано. У меня стрессы постоянные. Каждое выступление на сцене – это микро-стресс. Из этого я делаю вывод, что нужно не париться, ребята. А жить активно», - резюмировал народный артист России.

Олег Газманов раскрыл секрет и своего крепкого брака. 73-летний артист завил, что им с Мариной Муравьевой приходится много работать над отношениями даже спустя столько времени. По словам Газманова, они с супругой являются очень эмоциональными людьми, из-за чего им иногда трудно совладеть с собой.

По этой причине их брак не раз мог разрушиться. Но паре удалось найти способ, как не рассориться и не довести конфликт до печального исхода для них обоих.