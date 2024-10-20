Пригожин объяснил суть иска к сыну Валерии

Спор по поводу иска бизнесмена Валентина Демчука к предпринимателю, сыну певицы Валерии Арсению Шульгину урегулирован, сообщил ТАСС продюсер Иосиф Пригожин. Он добавил, что Валерия не знает про иск к ее сыну, а сам иск является гражданско-правовым, и такие споры часты среди предпринимателей.

Гражданское-правовые отношения выясняются у предпринимателей часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — стороны урегулировали спор, вопрос закрыт, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Валентин Демчук подал иск в Тверской районный суд Москвы к сыну певицы Валерии, предпринимателю Арсению Шульгину. По информации журналистов, мужчина намерен взыскать около $587 тысяч по договору займа. Представители суда подтвердили, что иск был принят к производству 7 июня 2024 года. На данный момент рассмотрение запроса отложено до конца ноября. При этом окончательная сумма взыскания с Шульгина уже несколько раз изменялась.

До этого певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее ограничения, под которые она подпала в рамках 14-го пакета санкций ЕС против РФ. Артистка перечислила нарушения, допущенные, по ее мнению, со стороны Совета Евросоюза.