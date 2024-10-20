Вайкуле после долгого молчания высказала свою русофобскую точку зрения

В недавнем разговоре в гостях у Михаила Козырева* Лайма Вайкуле разоткровенничалась про свои политические взгляды. На вопрос журналиста, что же случилось с Новой Волной, артистка обвинила во всем российскую власть и даже намекнула на теорию заговора.

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«Это был приказ, данный из Кремля: “Валите быстренько отсюдова”», — выдала певица свою правду.

После начала СВО Лайма ушла в тень и почти до конца 2023 года не появлялась на радарах прессы. Артистка осела в своей родной стране и принялась налаживать связи с коллегами-иноагентами. Это вовсе не удивило российского зрителя, ведь многие звезды, принявшие иную от властей Родины точку зрения, попали в капакан собственных идеологий. Заработанные за годы усердного труда деньги быстро закончились, а на чужбине особо никто не жаждал платить за концерты «левых» звезд. Но весной этого года новостные заголовки вновь включили имя латвийской вокалистки.

«Лайма Вайкуле организует фестиваль в Юрмале!», — рассказывали они направо и налево.

Правда, билеты на концерт «очень популярной» звезды разбирались отнюдь плохо. Тогда Вайкуле придумала хитрый маркетинговый план, пригласив на своё детище Пугачёву с супругом. Само собой, приезд Примадонны сработал крючком для зрителя. СМИ потом ещё долго обсуждали не столько само выступление Лаймы, сколько внешний вид Аллы Борисовны, её фразочки, данные в коротком интервью, и поведение нерадивого мужа-комика.

Примечательно, что Фестиваль прошёл на той же площадке, где когда-то проходили популярные мероприятия с участием Российских и зарубежных звёзд. Именно об этом Козырев решил поговорить с артисткой. Он спросил, что же по мнению певицы случилось с Новой Волной.

«Я просто знаю, что это был приказ. И все программы, не только Новая волна. КВН, Новая Волна, Юрмалина, все ушли. И это была такая политика. Приказ, данный из Кремля: “Валите быстренько отсюдова”», — рассказала о случившемся латвийская певица.

К слову, российское общество считает, что уход КВН, Юрмалины и Новой волны из Латвии связан совсем с другими обстоятельствами. Во всем виновата деструктивная политики Латвийских властей, ещё в 2014 году запретившая въезд российских звезд на их территорию. Русофобский настрой только навредил экономике. По некоторым данным за проведение фестивалей и конкурсов Юрмала получала доход от 17 до 50 млн евро. Теперь маленький, никому не интересный городок на берегу Рижского залива попросту пустеет. Никто не снимает гостиницы, не покупает недвижимость и не рвётся приехать туда погулять. Источники утверждают, что местные власти до сих пор жалеют о решении, принятом 10 лет назад. *признан иноагентом на территории РФ