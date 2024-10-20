Фантастика или пластика: как худеют российские звезды

Только мы отошли от шуток «так и не похудели к лету», как звезды придумывают новые способы скинуть лишние кило. Например, певица Наталья Королева призналась, что ее новым другом в похудении стал чудо-аппарат. «Вечерняя Москва» решила узнать, что за техника помогает Королевой в этом деле и в какую сумму звездам обходится их борьба с лишним весом.

Чудо, а не техника

Наташа Королева однажды рассказала, что ей главное — быть красивой не только для поклонников, но и для своего мужа. Она старается «не превращаться в тетку».

— Занимаюсь спортом, пересмотрела питание. Мне тренер помогает, — говорит Королева. — Осваиваем сейчас виброплатформу.

Чудо-аппарат, к которому прибегает сейчас певица, приводит к рефлекторному сокращению мышц, которое стимулирует обмен веществ. Все это происходит за счет вибраций разной частоты. Стоит такой аппарат по-разному: от 1,5 тысячи до 60 тысяч рублей.

По взмаху скальпеля

Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина сбросила 30 килограммов. Сделать это ей удалось после шунтирования желудка. Сегодня многие артисты прибегают к такой процедуре. По словам певицы, после операции в организме перестают усваиваться жиры.

Стоит шунтирование желудка недешево — от 185 тысяч рублей. Да и хорошего ничего не дает, ведь жиры нашему организму просто необходимы. Лишив себя этих веществ, тело человека быстрее стареет, ломаются волосы и ногти, а также сбивается гормональный фон.

Правильный подход

Музыкальный продюсер Максим Фадеев за несколько лет сбросил около ста килограммов. По его словам, никаких жестких диет не было. Сначала он обратился к врачу и восстановил гормональный фон, а потом принялся за питание: пил воду определенной температуры и ел правильные продукты. Кроме того, он советует людям найти свое увлечение, чтобы не зависеть от еды эмоционально.

Кстати, комплексное гормональное исследование в столичных клиниках стоит от 5000 рублей.

Фантастика или пластика

Певица Бьянка похудела на 35 килограммов. Ее путь к стройности длился около года. Оказалось, что у звезды был гормональный сбой, из-за которого страдал режим питания. Чтобы привести себя в форму, певица занялась спортом. Но помимо этого, Бьянка прибегла к помощи врачей: удалила жировые отложения (липосакция) и увеличила ягодицы.

В столице липосакция стоит от 50 тысяч рублей. Увеличение ягодиц обойдется от 80 тысяч рублей. При этом важно понимать, что откачка жира — не гарантия сохранения точеной фигуры. Даже после такой процедуры необходимо поддерживать форму, занимаясь спортом и правильно питаясь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Маслова, диетолог:

— Прежде чем прибегать к каким-либо процедурам и диетам для похудения, нужно обязательно консультироваться с врачом. Но важно понимать, что даже после одобрения ряда процедур, направленных на похудение, нужно поддерживать здоровый образ жизни, заниматься спортом и наладить рацион. Берите пример с Фадеева.