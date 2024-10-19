Антонов рассказал о грандиозной реконструкции в загородном поместье

Юрий Антонов давно живет за городом. У него коттедж в Подмосковье и просторный, в гектар, земельный участок, где нашли приют самые разные питомцы певца.

Сейчас Юрий Михайлович затеял переделку пруда. Он у него достаточно больших размеров и зарыблен – там живут рыбы разных видов. Об этом артист рассказал журналистам «Московского Комсомольца».

«Сейчас я по новой пруд переделываю: все всю воду спустил, а рыбу переместил в переносные бассейны. Такая работа идет: просто грандиозная. У меня в основном обитают кои: очень красивые, цветные, большие. Есть еще и три осетра. Но больше кои: их очень много. Обещают, что закончат дней через пять, наверное. Надо до холодов обязательно закончить все работы и рыбу выпустить в пруд. Она уже устала в неволе, в бассейнах этих легких сидеть», - сказал Антонов.

Юрий Антонов признался, что готовится к важному событию. В следующем году ему исполнится 80 лет. Друзья уговаривают его организовать сольный концерт в Москве, ведь в последние годы он выступает лишь на сборных концертах и иногда принимает предложения на корпоративы.