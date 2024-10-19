«Ущербные»: Домогаров обрушился на хейтеров

Александр Домогаров резко ответил фолловерам, критиковавшим цены на билеты с его участием. Он играет главную роль в спектакле «Вертинский», пишет Экспресс Газета.

«Меня „восхищают“ мои „доброжелатели“. Они ущербны, и в этом они „уникальны“ в своих претензиях и поисках, чем бы и какой жидкостью повонючее нас облить. Сегодня их стало дико бесить наша цена на билеты. Просто для саморазвития недовольных нашей, отнюдь нормальной, основанной на взвешенной позиции — смотрите цены в московских театрах. И у нас тоже премьера. Бедные! Господи, как же вас жаль, ущербных», — написал Домогаров.

Подписчики возмутились агрессивным тоном поста и пренебрежительным, по их мнению, отношением к небогатым людям, которые не могу себе позволить отдать 20 тысяч рублей за посещение театра.

«Я не обижаю людей! Бедность — не порок! И слово „ущербные“ относится не к людям, которые не имеют возможности купить билет, а к людишкам, которые пишут и тут же исчезают из ленты. Пукнули — и убежали, главное — воздух испортить», — объяснил актер.

Ранее Александр Домогаров рассказал, как его спасла песня Александра Вертинского «Доченьки». В интервью «7Дней.ru» звезда вспомнил, как в Болгарии оказался рядом с опасными людьми, которые даже вывезли его в лес.