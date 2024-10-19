Стало известно о состоянии выписанного из больницы Лиссова

Антон Лиссов, бывший участник группы Little Big, выступающий сейчас в коллективе Jane Air, сообщил, что обследование показало – инфаркта у него нет. Ранее СМИ писали о госпитализации Лиссова с подозрением на инфаркт в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической) вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации ввиду того, что сегодня группа Jane Air отчаливает в Рязань играть следующий концерт нашего Nu Metal Party тура», - написал музыкант в Телеграм-канале.

Напомним, Антон Лиссов ушел из Little Big, когда солисты группы в 2022 году решили эмигрировать США.