Стало известно о внезапной смерти экс-участника группы «Вопли Видоплясова»

Бывший бас-гитарист и бэк-вокалист популярной украинской группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко скончался на 49-м году жизни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на подругу артиста. Он был участником группы с 2007 по 2017 год. Причины внезапной смерти мужчины неизвестны.

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Экс-коллеги покойного пока не комментировали информацию. Также отмечается, что в последние годы Мельченко избегал публичности и не шел на контакты с поклонниками.

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