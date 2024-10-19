Самбурская сообщила, сколько денег ей требуется для комфортной жизни

Настасья Самбурская в шоу «Ниче святого» стриминга «Звук» рассказала, как в начале своей карьеры мечтала, чтобы ее съемочный день оценивался, как у легенды кино Сергея Безрукова.

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Сейчас Самбурская стала востребованной звездой с высокими гонорарами, только в прошлом году в свет вышло 10 проектов с ее участием, пишет издание vokrug.tv.

И, наконец, заработки Настасьи и Сергея примерно сравнялись, только не надо забывать о временных границах.

«Получается, 20 лет у меня ушло, чтобы догнать Безрукова. Но сейчас он меня уже перегнал. Я не знала, что на это уйдет столько лет», — объяснила Самбурская.

Настасья рассказала, что несколько лет ей приходилось сильно ужиматься в тратах. Она купила квартиру в рассрочку и внесла большой первый взнос.

«Квартира не слишком большая, но метров 100 есть», — рассказала она.

А в целом, подчеркнула звезда, для комфортной жизни ей требуется приблизительно пять миллионов рублей в месяц.

Накануне в прессе появились слухи о тайной свадьбе Настасьи . Сообщалось, что после похода в ЗАГС 37-летняя Самбурская отправилась в романтическое путешествие с новоиспеченным супругом.

Однако эта информация не соответствует действительности. Разгневанная знаменитость сообщила своим подписчикам, что находится в самом обычном отпуске.