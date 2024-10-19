Обнародован гонорар Витаса за частный концерт в Москве

Виталий Грачев, известный публике под сценическим псевдонимом Витас, не отказывается от выступлений в России. За концерт на корпоративе или частной вечеринке он берет 5, 3 миллиона рублей.

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Как пишет Телеграм-канал shot, несколько месяцев назад у певца были серьезные проблемы со зрением. Предположительно, у него было отслоение сетчатки, что при несвоевременном лечение грозило полной слепотой. Сообщается, что Витасу провели несколько операций, завершившихся удачно. Сейчас певец продолжает концертную деятельность.

Но, в связи с перенесенными операциями, он убрал из райдера все световые и лазерные установки. В остальном Грачев не слишком привередлив: приличный автомобиль, в гримерке вода без газа, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад, никакого алкоголя.

Витас рассказал о своем состоянии после серьезной операции

Сам артист в разговоре с журналистами «Газеты.Ru» заявил, что обращался к офтальмологам совсем по иному поводу. У него было рассечение брови на спаррингах по муай-тай.

В 2011 году Витас получил статус мировой звезды, став по версии MTV ASIA лучшим зарубежным артистом года.

Затем он стал все реже давать концерты. В одной из поездок на Тибет ему приглянулась восточная философия. Он даже прошел посвящение в монахи.

Исчезнув из России, Витас начал гастролировать за рубежом. Он покорил «Поднебесную». Китайцы называли его «космическим соловьем». В Китае ему воздвигли памятник. Трехметровый памятник представляет из себя образ из клипа «Опера №2».