Шаляпин высказался об артистах, покинувших Россию

Прохор Шаляпин считает, что обратной дороги для тех представителей шоу-бизнеса, кто уехал из России, нет.

«Уехавших звезд можно разделить на несколько категорий. Одна часть - просто глупые люди, которые не понимали, что происходит. Вторая – конъюнктурщики, которые последовали за кланом тех представителей наших элит, у которых за рубежом есть активы и деньги. Они считают, что если сидят за одним столом, обслуживая и развлекая, то они тоже причастны к их финансовым потокам», сказал Прохор.

Певец уверен, что многие из сбежавших звезд уже пожалели о своем поступке, пишет «Московский Комсомолец».

«Они переоценили свою значимость: их поезд ушел. Они здесь были искусственные звезды последние двадцать лет точно. Вам все дала эта страна, вы крестьянского происхождения. Ни у кого из уехавших голубых кровей нет. Нельзя забывать о своем происхождении. Иначе Бог очень наказывает… Даже, если они и вернутся, народ их не примет, потому что остался осадок», заявил артист.

Однако, по мнению Шаляпина, в России еще остались их «вассалы, преданные подданные».

Ранее певец Прохор Шаляпин сообщил в шоу «Ты не поверишь!», что сменил виниры. Шаляпин рассказал, что носил белые виниры десять лет. Он решил их установить, вдохновившись улыбкой Тимати. Сейчас певцу поставили новые керамические за 6 миллионов рублей.