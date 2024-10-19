Florence + The Machine и Джулс Бакли выпустят лайв-альбом Symphony of Lungs

Инди-рок-группа Florence + The Machine анонсировала концертный лонгплей Symphony of Lungs при участии дирижера и композитора Джулса Бакли. На пластинке будут представлены песни, записанные в сентябре этого года в лондонском Альберт-холле.

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Выступление было посвящено 15-летию дебютного альбома Florence + The Machine «Lungs» (2009). Для шоу вокалистка группы Флоренс Уэлч и композитор Джулс Бакли переосмыслили песни с пластинки и представили их в виде оркестровых произведений.

Позднее Бакли рассказывал, что работать над этим лонгплеем было его мечтой, пишет NME.

Альбом Lungs выдержал испытание временем как одна из величайших пластинок последних лет. Помочь Флоренс создать его оркестровое видение было мечтой всех, кто принимал в этом участие. Джулс Бакли дирижер оркестра

Флоренс Уэлч, в свою очередь, поделилась, что переработка лонгплея Lungs (2009) с Бакли и его оркестром стала для нее «актом огромного катарсиса».

Цифровой релиз пластинки Symphony of Lungs состоится 25 октября. Альбом также будет доступен на виниле и CD с 14 марта 2025-го.

Ранее Florence + The Machine приняли участие в треке Тейлор Свифт «Florida!!!», который вошел в ее альбом The Tortured Poets Department (2024).