Шоу «В кругу друзей» теперь выходит без Шепелева

Дмитрий Шепелев больше не работает на телеканале «Россия». Примерно год он продержался на должности телеведущего в еженедельном семейном шоу «В кругу друзей». Шепелев приглашал известных людей и обычных телезрителей – главное, чтобы у гостей студии были домашние питомцы.

Сейчас вести шоу предложили актеру Сергею Друзьяку, ему помогает бордер-колли по кличке Прайм. Как информируют runews24, ранее Друзьяк был на этом шоу гостем.

Еще с начала лета перестали обновляться подкасты на радио и онлайн-платформе: один был посвящен искусственному интеллекту, а второй — «Папа дома», которые вел Шепелев два. Проект «Свидание с прицепом», который Дмитрий запустил на Rutube, продюсировал и вел, также был приостановлен после нескольких выпусков.

Примерно месяц назад жена Дмитрия Шепелева сообщила, что купила дачу в Подмосковье. Екатерина Тулупова поделилась радостной новостью в соцсети.