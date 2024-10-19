Megan Thee Stallion выпустит MEGAN: ACT TWO 25 октября

Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion объявила дату выхода своего нового проекта MEGAN: ACT TWO в социальных сетях. Планируется, что релиз увидит свет 25 октября. Пока что неизвестно, выпустит ли рэперша полноформатный альбом или делюкс-версию своей пластинки MEGAN (2024).

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На обложке, которой поделилась Меган, можно увидеть исполнительницу в образе бабочки с раскрывшимися голубо-черными крыльями.

Самый свежий на сегодня лонгплей рэперши под названием MEGAN увидел свет в конце июня этого года. На пластинке было представлено 18 композиций, в том числе и хитовая коллаборация с японским рэпером Юки Тиба Mamushi (2024).

Ранее стало известно, что документальный фильм о Megan Thee Stallion выйдет 31 октября. Режиссером картины выступила Ннека Онуора.