Бузова рассказала, что ее карьера началась с мытья лестниц

Ольга Бузова рассказала журналистам накануне премьеры документального фильма «Леди Бу. 20 лет в тренде», который создан в честь 20-летия Бузовой на сцене, что в юные годы она бралась за любую посильную работу из-за нехватки денег.

«Я мыла лестницы, подметала улицу. Мне категорически не хватало тех финансов, которые мне давала мама», — рассказала певица.

Не были безоблачными и школьные годы звезды. Бузова призналась, что у нее были крайне неприязненные отношения с директором школы, в итоге он поэтому демонстративно швырнул ей аттестат об окончании учебного заведения во время выпускной церемонии, пишет «Комсомольская Правда».

Публика узнала об Ольге Бузовой в 2004 году, когда ее приняли в проект «Дом-2». Музыкальная карьера поющей телеведущей началась в 2011 году с песни «Не забывай», исполненной в дуэте с

с рэпером T-Killah.

Ранее актер и музыкант Стас Ярушин признался в интервью Евгении Медведевой, что обожает Ольгу Бузову. Ярушин отметил, что не считает Бузову талантливой певицей. При этом актер уверен, что у знаменитости есть много других преимуществ. Он назвал Бузову невероятно крутой и сильной.