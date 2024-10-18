Наталья Гулькина объяснила, из-за чего засудила Суханкину

Певица Наталия Гулькина объяснила, из-за чего обратилась в суд против бывшей коллеги по музыкальной группе «Мираж» Маргариты Суханкиной. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Гулькиной, она обратилась в суд из-за высказываний Суханкиной в интернет-шоу. При этом дело о защите чести и достоинства Гулькина выиграла, хотя разбирательство продлилось около трех месяцев.

«Самое основное (из оскорбительных высказываний Суханкиной — прим. ред.), что я “слаба на передок” и что я якобы вообще падкая до мужчин настолько, что у меня чуть ли не весь балет побывал и каждый танцор все моложе и моложе. Ну, это бред полный: я достаточно взрослый человек, и зачем мне все эти сплетни?», — рассказала певица.

Гулькина также добавила, что изначально она запросила компенсацию в размере 6 миллионов рублей, однако суд обязал Суханкину выплатить ей только 150 тысяч рублей. Впрочем певица подчеркнула, что подала в суд не из-за денег.