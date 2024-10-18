Стало известно местоположение Пугачевой и Галкина*

Певицу Аллу Пугачеву, которая вместе с семьей уехала из России в 2022 году, видели на Кипре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что певицу заметили во время прогулки с 11-летним сыном Гарри, который в катался на скейтборде рядом с матерью. В это время сама Пугачева неспешно прогуливалась в коротких шортах и шляпе.

При этом муж певицы Максим Галкин (внесен в список иноагентов в России) недавно записал видеообращение из США. В нем он пригласил поклонников на свои гастроли по Америке. И хотя обращение комик записал на английском, шутить на своих концертах Галкин пообещал на русском языке. Цена за билет на его выступление — от 85 до 200 долларов.

Ранее Пугачева высказалась о поездке Кристины Орбакайте в Новую Зеландию.