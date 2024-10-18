Раскрыт гонорар Таисии Повалий при «среднечковом» спросе

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Таисия Повалий получает за свой концерт примерно 1 млн рублей. Его слова передает сайт "Страсти". По словам эксперта, на выступления артистки средний спрос в России: где-то он есть, а где-то - нет. Дворцов связывает "среднечковый" спрос на концерты Повалий с тем, что она является украинской артисткой, несмотря на свою позицию по СВО. "Она выступает, она вдохновляет своих поклонников, зрителей своими песнями. Она хороший собеседник, она хорошая артистка, талантливая, яркая, прекрасная", - подытожил он. В начале сентября стало известно, что на Украине хотят лишить Таисию Повалий авторских прав на песни. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с требованием лишить Повалий авторских прав на музыку и слова восьми песен. Также у певицы хотят конфисковать дом и два автомобиля. В феврале Повалий получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. В СБУ заявляли, что накануне начала спецоперации артистка уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля. О том, что Таисия Повалий получила российское гражданство, стало официально известно только в марте 2024 года. Тогда же сообщалось, что исполнительница впервые проголосовала на президентских выборах.