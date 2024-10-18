Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала фотографии с медиаменеджером после блокировки ее аккаунта в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Снимки были выложены на ее второй странице в соцсети.

«Instagram временно ограничил доступ к аккаунту @missbolgar по неизвестным причинам. Но я здесь, с вами», — написала подруга Дурова.

Также Болгар разместила в сторис многочисленные фото и видео с детьми и бизнесменом.

Ранее стало известно, что аккаунт Болгар в Instagram стал недоступен. Причины ограничения доступа к ее странице не уточнялись.

Ирина Болгар обратилась к Дурову после блокировки соцсети

До этого подруга Дурова рассказала о шантаже с его стороны. Она заявила, что предприниматель заблокировал банковские счета и пообещал восстановить к ним доступ, если Болгар с детьми переедет в ОАЭ.