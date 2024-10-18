Названы сроки рассмотрения заявки Shaman на регистрацию «Я русский»

В Роспатенте заявили, что заявки певца Shaman (Ярослав Дронов) на регистрацию товарного знака «Я русский» будут рассмотрены в течение четырех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

В Роспатенте отметили, что сейчас заявки певца проходят стадию экспертизы. Ранее проект «РБК Вино» сообщил, что Дронов подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», которые позволили бы выпускать алкогольные напитки, снеки, косметическую продукцию и другие товары.

Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский сообщил, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда. По словам пресс-секретаря, такие попытки уже предпринимались. Коробков-Землянский подчеркнул, что о выпуске какой-либо продукции под этим брендом «пока говорить рано».

Планы певца раскритиковал замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов, а депутат Думы Султан Хамзаев заявил, что «патриотические тренды» не должны становиться товарными знаками.