Муцениеце отсудила у Прилучного сына

Суд вынес решение о местожительстве сына актрисы Агаты Муцениеце и актера Павла Прилучного Тимофея. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, ребенок останется жить с матерью.

«Я ревела от радости, не могла остановиться. Вся эта подающаяся под соусом меда и варенья история, на самом деле, очень нечестная. Все все видят», — высказалась артистка, отметив, что у нее несколько раз возникало «желание сдаться».

Дело было приостановлено на время проведения следственной экспертизы, уточняет канал.

Ранее Павел Прилучный впервые прокомментировал суд по опеке над детьми с бывшей женой. Он категорически отверг обвинения Муцениеце в том, что судится с ней исключительно из-за собственных инетресов.

До этого стало известно, что Агата Муцениеце уехала на отдых в Испанию, оставив детей с бывшим мужем.