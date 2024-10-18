Демобилизация по-корейски: солист BTS вернулся домой

Один из участников корейской поп-группы BTS - J-Hope - вернулся из армии. Множество поклонников со всего мира собрались вместе, чтобы поприветствовать кумира. Также поддержать J-Hope приехал его коллега по группе Джин, который демобилизовался в июне этого года. Об этом сообщает Muz-tv.ru.

J-Hope стал вторым участником BTS, кто прошел обязательную военную службу. Он отправился в армию в апреле 2023 года. Певец служил инструктором по подготовке в 36-й пехотной дивизии в провинции Канвондо.

Кадры дембеля знаменитости - в галерее "Рамблера".