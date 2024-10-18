31-летняя модель Мурашкина умерла, не дождавшись трансплантации

Модель журнала Playboy и звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на знакомых девушки.

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По данным издания, причиной смерти Мурашкиной стала болезнь легких.

«Она стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась», — сообщили в окружении звезды шоу «Холостяк».

Отмечается, что проблемы со здоровьем у Мурашкиной начались с 2020 года, когда она попала в аварию и травмировала ногу. Она долго восстанавливалась, а затем у нее диагностировали болезнь легких. На протяжении четырех лет Мурашкина зарабатывала рукоделием.

Напомним, что девушка принимала участие в шоу «Холостяк» с актером Ильей Глинниковым в 2017 году. Мурашкина не смогла покорить его сердце. В том же году фото с ней появились в журнале Playboy.